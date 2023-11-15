Умер один из пострадавших в теракте, при котором погиб военкор Татарский

В Санкт-Петербурге умер один из пострадавших в теракте, который в апреле устроила Дарья Трепова*. Мужчина по фамилии Полиектов получил серьёзные травмы в результате взрыва. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. Информация о дате смерти засекречена.

Напомним, 2 апреля в петербургском баре прогремел взрыв. До сегодняшнего дня было известно об одной жертве теракта — военкоре Владлене Татарском, он погиб на месте происшествия. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба.

Сегодня, 15 ноября, в Санкт-Петербурге начался суд над Треповой*. Ей вменяют три статьи: теракт, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов. Дарье грозит пожизненное. Известно, что за совершение преступления девушка получила от украинских кураторов 195 тысяч рублей.

Обвиняемыми по делу также проходят Дмитрий Касенцев, у которого Дарья пыталась спрятаться после теракта, и гражданин Украины Юрий Денисов, который помогал готовить взрыв. Денисов объявлен в международный розыск.