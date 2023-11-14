Назван размер гонорара Дарье Треповой* за убийство военкора Татарского
"Mash на Мойке": Трепова* получила 195 тысяч за убийство военкора Татарского
Дарья Трепова*. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Дарья Трепова*, обвиняемая в теракте, унёсшем жизнь военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), получила от украинских кураторов в общей сложности 195 тысяч рублей. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
По данным телеграм-канала, Трепова* получала деньги через криптокошелёк. Сначала ей переводили биткоины, после чего она конвертировала их в рубли и переводила себе на банковскую карту. При этом большую часть денег девушка потратила на аренду жилья, покупку мобильных телефонов, поездку в Омск ради лекции своей будущей жертвы и на суточную аренду номеров в гостиницах. Небольшой остаток Трепова* спустила на кафе и одежду. Связь с украинскими кураторами была единственным источником её дохода.
Напомним, покушение на Владлена Татарского было совершено в петербургском баре в начале апреля 2023 года. Прогремевший там взрыв убил самого военкора и ранил несколько десятков человек. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. В июле ей предъявили окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа.
* Внесена в список террористов и экстремистов.