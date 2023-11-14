Назван размер гонорара Дарье Треповой* за убийство военкора Татарского

Дарья Трепова*, обвиняемая в теракте, унёсшем жизнь военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), получила от украинских кураторов в общей сложности 195 тысяч рублей. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, Трепова* получала деньги через криптокошелёк. Сначала ей переводили биткоины, после чего она конвертировала их в рубли и переводила себе на банковскую карту. При этом большую часть денег девушка потратила на аренду жилья, покупку мобильных телефонов, поездку в Омск ради лекции своей будущей жертвы и на суточную аренду номеров в гостиницах. Небольшой остаток Трепова* спустила на кафе и одежду. Связь с украинскими кураторами была единственным источником её дохода.