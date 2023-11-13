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13 ноября, 10:47

Убийцу военкора Владлена Татарского признали вменяемой

"Mash на Мойке": Обвиняемая в убийстве военкора Дарья Трепова* признана вменяемой

<p>Дарья Трепова*, обвиняемая в причастности ко взрыву в кафе "Стрит-бар" и убийству военного корреспондента Владлена Татарского. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Дарья Трепова*, обвиняемая в причастности ко взрыву в кафе "Стрит-бар" и убийству военного корреспондента Владлена Татарского. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Дарья Трепова*, обвиняемая в теракте, унёсшем жизнь военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), признана вменяемой. Как сообщает "Mash на Мойке", экспертиза показала, что она отчётливо осознавала всю опасность своих действий в кафе на Университетской набережной.

В то же время специалисты выявили у Треповой* смешанное расстройство личности (F61.0 согласно Международной классификации болезней), но какими-либо хроническими психическими расстройствами и болезненными состояниями психики девушка, по мнению экспертов, не страдает. А значит, ответственность она понесёт в полном объёме.

Дело об убийстве военкора Татарского направили в суд

Дело об убийстве военкора Татарского направили в суд

Напомним, 2 апреля 2023 года в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где в тот момент проходил творческий вечер Владлена Татарского, произошёл взрыв. Сам военкор погиб, несколько посетителей пострадали. Виновницей трагедии оказалась та самая Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. В июле ей предъявили окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Марина Калегина
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