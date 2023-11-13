Убийцу военкора Владлена Татарского признали вменяемой

Дарья Трепова*, обвиняемая в теракте, унёсшем жизнь военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), признана вменяемой. Как сообщает "Mash на Мойке", экспертиза показала, что она отчётливо осознавала всю опасность своих действий в кафе на Университетской набережной.

В то же время специалисты выявили у Треповой* смешанное расстройство личности (F61.0 согласно Международной классификации болезней), но какими-либо хроническими психическими расстройствами и болезненными состояниями психики девушка, по мнению экспертов, не страдает. А значит, ответственность она понесёт в полном объёме.