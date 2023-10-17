Дело об убийстве военкора Татарского направили в суд

Генеральная прокуратура России РФ утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой*, обвиняемой в теракте, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Первые секунды после взрыва в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский. На кадрах — Дарья Трепова*, подарившая военкору статуэтку со взрывчаткой. Видео © VK / "Ведом"

"Трепова* обвиняется в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа", — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая, негативно относясь к СВО, вошла в состав организованной группы для совершения теракта с целью дестабилизации органов государственной власти и понуждения их к принятию решения о прекращении специальной военной операции. Она неоднократно посещала мероприятия с участием Татарского, чтобы втереться к нему в доверие.

Также Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дмитрия Касинцева, который скрывал Трепову* у себя дома, зная о её причастности к теракту.