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17 октября, 10:31

Дело об убийстве военкора Татарского направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дарьи Треповой

Генеральная прокуратура России РФ утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой*, обвиняемой в теракте, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Первые секунды после взрыва в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский. На кадрах — Дарья Трепова*, подарившая военкору статуэтку со взрывчаткой. Видео © VK / "Ведом"

"Трепова* обвиняется в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа", — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая, негативно относясь к СВО, вошла в состав организованной группы для совершения теракта с целью дестабилизации органов государственной власти и понуждения их к принятию решения о прекращении специальной военной операции. Она неоднократно посещала мероприятия с участием Татарского, чтобы втереться к нему в доверие.

Также Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дмитрия Касинцева, который скрывал Трепову* у себя дома, зная о её причастности к теракту.

СК завершил расследование дела о теракте, в котором погиб военкор Татарский

СК завершил расследование дела о теракте, в котором погиб военкор Татарский

Напомним, 2 апреля 2023 года в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате взрыва военкор погиб. Виновницей оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. В июле ей предъявили окончательное обвинение.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru

Никита Никонов
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