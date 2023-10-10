СК завершил расследование дела о теракте, в котором погиб военкор Татарский
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Главным фигурантом является Дарья Трепова*, дело с обвинительным заключением передали для направления в суд.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой*", — указали в СК РФ.
Уточняется, что Трепову* обвиняют в террористическом акте, совершённом организованной группой, повлёкшем причинение смерти человеку, а также в незаконном обороте взрывчатки, совершённом орггруппой и использовании заведомо поддельного документа для сокрытия преступления.
В ведомстве указали, что за укрывательство особо тяжкого преступления привлечён к ответственности Дмитрий Касинцев. После теракта он скрывал обвиняемую у себя дома. По данным СК, преступление долгое время готовили люди на территории Украины, которые выступают против проведения СВО. Теракт организовали для устрашения населения и дискредитации деятельности органов власти России. Ведомство продолжает расследование против объявленных в розыск и заочно арестованных организаторов теракта — гражданина Украины Юрия Денисова*, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова* и других причастных к совершению преступления лиц.
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Напомним, 2 апреля 2023 года в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате взрыва военкор погиб. Виновницей оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. В июле ей предъявили окончательное обвинение.
* Внесены в список террористов и экстремистов.
ТАСС / Александр Демьянчук