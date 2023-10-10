СК завершил расследование дела о теракте, в котором погиб военкор Татарский

Уточняется, что Трепову * обвиняют в террористическом акте, совершённом организованной группой, повлёкшем причинение смерти человеку, а также в незаконном обороте взрывчатки, совершённом орггруппой и использовании заведомо поддельного документа для сокрытия преступления.

В ведомстве указали, что за укрывательство особо тяжкого преступления привлечён к ответственности Дмитрий Касинцев. После теракта он скрывал обвиняемую у себя дома. По данным СК, преступление долгое время готовили люди на территории Украины, которые выступают против проведения СВО. Теракт организовали для устрашения населения и дискредитации деятельности органов власти России. Ведомство продолжает расследование против объявленных в розыск и заочно арестованных организаторов теракта — гражданина Украины Юрия Денисова*, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова* и других причастных к совершению преступления лиц.