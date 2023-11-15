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15 ноября, 13:59

Дарья Трепова* частично признала вину за убийство военкора Татарского

В среду, 15 ноября, начался суд над Дарьей Треповой*, на котором девушка частично признала вину в теракте против Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). По её словам, она якобы не знала, что в статуэтке находится взрывчатка.

Дарья Трепова* частично признала вину в суде за убийство военкора Татарского. Видео © LIFE

Убийцу военкора Владлена Татарского признали вменяемой

Убийцу военкора Владлена Татарского признали вменяемой

Напомним, что покушение на Владлена Татарского было совершено в петербургском баре в начале апреля 2023 года. Прогремевший там взрыв убил самого военкора и ранил несколько десятков человек. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. В июле ей предъявили окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа. Позднее стала известна сумма гонорара, которую девушка получила от украинских кураторов. В общей сложности ей заплатили 195 тысяч рублей через криптокошелёк.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалев

Дарья Нарыкова
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