Хейтер МакSим угрожал терактом, если певице дадут выступить в Москве
Неизвестный угрожал взорвать концертную площадку в Москве из-за выступления МакSим
Певица МакSим. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова
Хейтер певицы МакSим (Марины Абросимовой) угрожал взорвать концертную площадку в Москве, если организаторы не отменят выступление артистки. Об этом узнал SHOT.
По данным телеграм-канала, ярый противник песен про нежность и трудный возраст 14 ноября звонил сразу по нескольким номерам площадки и требовал немедленно запретить певице выступать у них 17 ноября, а иначе угрожал устроить теракт.
Территорию обследовали на наличие взрывных устройств, но ничего не нашли. Концерт с участием МакSим всё же состоится, но на всякий случай будут усилены меры безопасности. Антифаната певицы ищут.
А в конце августа Максим дала первый концерт после завершения курса лечения от алкогольной зависимости. Выступление знаменитости состоялось в "Лужниках". Напомним, что артистка призналась в алкогольной зависимости 13 июля. Звезда записала видеообращение из реабилитационной клиники, отметив, что при помощи спиртного пыталась заглушить свои проблемы.