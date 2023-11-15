Хейтер МакSим угрожал терактом, если певице дадут выступить в Москве

Хейтер певицы МакSим (Марины Абросимовой) угрожал взорвать концертную площадку в Москве, если организаторы не отменят выступление артистки. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, ярый противник песен про нежность и трудный возраст 14 ноября звонил сразу по нескольким номерам площадки и требовал немедленно запретить певице выступать у них 17 ноября, а иначе угрожал устроить теракт.

Территорию обследовали на наличие взрывных устройств, но ничего не нашли. Концерт с участием МакSим всё же состоится, но на всякий случай будут усилены меры безопасности. Антифаната певицы ищут.