В Словакии задержали мужчину, который хотел устроить стрельбу "как в Праге"
В Словакии задержали 64-летнего мужчину. Он собирался повторить нападение преступника, который открыл стрельбу на философском факультете Карлова университета в центре Праги. О произошедшем сообщило издание teraz.sk.
Уточняется, что житель города Жилины сам позвонил спасателям и рассказал, что хочет повторить нападение пражского стрелка. Его мотивы не уточняются.
Как уже рассказывал Лайф, стрельба в Карловом университете в Праге произошла 21 декабря. Нападавший открыл огонь, а после, как уточнил мэр города, совершил самоубийство. При этом полицейские сообщали о его ликвидации. По данным главы МВД Чехии, преступник действовал в одиночку. По последним данным, погибло 14 человек, пострадало 25. Состояние 11 из них оценивается как тяжёлое.
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