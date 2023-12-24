Регион

Уведомления отключены

24 декабря, 14:50

В Словакии задержали мужчину, который хотел устроить стрельбу "как в Праге"

В Словакии задержали 64-летнего мужчину. Он собирался повторить нападение преступника, который открыл стрельбу на философском факультете Карлова университета в центре Праги. О произошедшем сообщило издание teraz.sk.

Уточняется, что житель города Жилины сам позвонил спасателям и рассказал, что хочет повторить нападение пражского стрелка. Его мотивы не уточняются.

Полиция знала о вооружённом преступнике в Праге, но не смогла его остановить
Полиция знала о вооружённом преступнике в Праге, но не смогла его остановить

Как уже рассказывал Лайф, стрельба в Карловом университете в Праге произошла 21 декабря. Нападавший открыл огонь, а после, как уточнил мэр города, совершил самоубийство. При этом полицейские сообщали о его ликвидации. По данным главы МВД Чехии, преступник действовал в одиночку. По последним данным, погибло 14 человек, пострадало 25. Состояние 11 из них оценивается как тяжёлое.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Словакия
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров