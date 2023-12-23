Полиция знала о вооружённом преступнике в Праге, но не смогла его остановить
Полиция знала, что в Прагу едет преступник с целым арсеналом оружия, но не смогла его остановить. Об этом пишет газета Mlada fronta Dnes.
Ещё за три часа до трагедии местные правоохранители были в курсе, что преступник убил своего отца и выехал по направлению к столице, взяв с собой скорострельную винтовку, дробовик и много чего ещё. Вместе с тем он проходил подозреваемым по делу об убийстве мужчины и ребёнка, которых застрелили несколько дней назад.
Стрелок учился на философском факультете в Карловом университете, поэтому полиция предположила, что он может направляться именно туда. Они приехали к зданию, но вскоре покинули территорию, потому что получили другую информацию. Как оказалось, зря — спустя время преступник прибыл именно туда. При этом сотрудникам стало известно о предсмертном СМС-сообщении, которое он отправил своей матери. Мужчина предупреждал, что едет в Прагу и собирается свести счёты с жизнью.
Обеспокоенная женщина тут же позвонила в службу спасателей, а те в 12:19 (14:19) направили сигнал тревоги в полицию. Правоохранители пытались найти злоумышленника по местоположению телефона и отправились в коттедж в селе Хостоунь, однако по прибытии обнаружили лишь его отца, которого он сам же и застрелил. Также известно, что при осмотре дома сотрудники обнаружили самодельное взрывное устройство с часовым механизмом. Его аккуратно разминировали и обезвредили.
Как уже рассказывал Лайф, всё произошло вечером 21 декабря в Карловом университете в Праге. Нападавший открыл стрельбу, а после, как уточнил мэр города, совершил самоубийство. При этом полицейские сообщали о его ликвидации. По данным главы МВД Чехии, преступник действовал в одиночку. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали 25. Состояние 11 из них оценивается как тяжёлое.
X (Twitter) / AiNewsRep