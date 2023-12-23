Полиция знала о вооружённом преступнике в Праге, но не смогла его остановить

Полиция знала, что в Прагу едет преступник с целым арсеналом оружия, но не смогла его остановить. Об этом пишет газета Mlada fronta Dnes.

Ещё за три часа до трагедии местные правоохранители были в курсе, что преступник убил своего отца и выехал по направлению к столице, взяв с собой скорострельную винтовку, дробовик и много чего ещё. Вместе с тем он проходил подозреваемым по делу об убийстве мужчины и ребёнка, которых застрелили несколько дней назад.

Стрелок учился на философском факультете в Карловом университете, поэтому полиция предположила, что он может направляться именно туда. Они приехали к зданию, но вскоре покинули территорию, потому что получили другую информацию. Как оказалось, зря — спустя время преступник прибыл именно туда. При этом сотрудникам стало известно о предсмертном СМС-сообщении, которое он отправил своей матери. Мужчина предупреждал, что едет в Прагу и собирается свести счёты с жизнью.