Стрелка, открывшего огонь в университете Праги, заподозрили в двух убийствах недельной давности

Студента, который накануне устроил массовую стрельбу в Карловом университете в центре Праги, подозревают в убийстве 32-летнего мужчины и его двухмесячной дочери. Об этом сообщил глава полиции Среднечешского края Петр Матейчек. По его словам, преступление было совершено 15 декабря в Клановицком парке.

"Признаки указывают на одного и того же преступника, совершившего двойное убийство в Клановицком парке неделю назад и открывшего стрельбу на философском факультете Карлова университета", — приводит чешское агентство CTK слова Матейчека.