Стрелка, открывшего огонь в университете Праги, заподозрили в двух убийствах недельной давности
Полиция Чехии: Пражский стрелок подозревается в убийстве мужчины и его дочери
Студента, который накануне устроил массовую стрельбу в Карловом университете в центре Праги, подозревают в убийстве 32-летнего мужчины и его двухмесячной дочери. Об этом сообщил глава полиции Среднечешского края Петр Матейчек. По его словам, преступление было совершено 15 декабря в Клановицком парке.
"Признаки указывают на одного и того же преступника, совершившего двойное убийство в Клановицком парке неделю назад и открывшего стрельбу на философском факультете Карлова университета", — приводит чешское агентство CTK слова Матейчека.
Мотивы стрелка, как он отметил, всё ещё неизвестны.
Напомним, вечером 21 декабря в Карловом университете в Праге на философском факультете произошла стрельба. Напавший, как сообщил мэр города Богуслав Свобода, свёл счёты с жизнью. При этом в полиции заявили о его ликвидации. Глава МВД Чехии Вит Ракушан уточнил, что преступник был один. По последним данным, в результате вчерашней стрельбы погибло 14 человек, ранено 25, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии.
ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK