Один человек убит и двое ранены при стрельбе в американской школе

Во время стрельбы в школе в штате Айова США погиб один человек, передаёт телеканал ABC News. В также сообщили, что ещё двое ранены. Другая информация уточняется.

"Как минимум один человек погиб, двое могли быть ранены в ходе стрельбы в старшей школе города Перри", — говорится в сообщении.

Кадры с места стрельбы в школе. Видео © X / Melissa Vega / Meghan MacPherson