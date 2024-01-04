Один человек убит и двое ранены при стрельбе в американской школе
ABC News: Во время стрельбы в школе в Айове погиб один человек, ещё двое ранены
Во время стрельбы в школе в штате Айова США погиб один человек, передаёт телеканал ABC News. В также сообщили, что ещё двое ранены. Другая информация уточняется.
"Как минимум один человек погиб, двое могли быть ранены в ходе стрельбы в старшей школе города Перри", — говорится в сообщении.
Кадры с места стрельбы в школе. Видео © X / Melissa Vega / Meghan MacPherson
Ранее Лайф сообщал, что стрельба произошла в школе в американском штате Айова в первый день после каникул. Учебное заведение в городе Перри посещают около 1,7 тысячи детей.
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