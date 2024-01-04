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4 января, 15:29

Стрельба произошла в школе в американском штате Айова

Стрельба произошла в школе в американском штате Айова в первый день после каникул, сообщает NBC News со ссылкой на представителя местного полицейского управления.

Видео © X / Melissa Vega / Meghan MacPherson

Учебное заведение в Перри посещают около 1,7 тысячи детей, 4 января там был первый учебный день второго полугодия. На месте работают полиция и службы скорой помощи, а также вертолёты. Авиация помогает транспортировать людей с огнестрельными ранениями, утверждают местные СМИ. Официальной информации пока нет, как и сведений о пострадавших.

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А в начале декабря стрельба в школе произошла в Брянске. Ученица восьмого класса зашла в гимназию и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали. Стрелявшая девочка свела счёты с жизнью. После трагедии возбуждено четыре уголовных дела, одно из них — против отца восьмиклассницы: мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Обложка ©

X / Melissa Vega

Андрей Бражников
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