Стрельба произошла в школе в американском штате Айова
Стрельба произошла в школе в американском штате Айова в первый день после каникул, сообщает NBC News со ссылкой на представителя местного полицейского управления.
Видео © X / Melissa Vega / Meghan MacPherson
Учебное заведение в Перри посещают около 1,7 тысячи детей, 4 января там был первый учебный день второго полугодия. На месте работают полиция и службы скорой помощи, а также вертолёты. Авиация помогает транспортировать людей с огнестрельными ранениями, утверждают местные СМИ. Официальной информации пока нет, как и сведений о пострадавших.
А в начале декабря стрельба в школе произошла в Брянске. Ученица восьмого класса зашла в гимназию и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали. Стрелявшая девочка свела счёты с жизнью. После трагедии возбуждено четыре уголовных дела, одно из них — против отца восьмиклассницы: мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
X / Melissa Vega