Стрельба произошла в школе в американском штате Айова в первый день после каникул, сообщает NBC News со ссылкой на представителя местного полицейского управления.

Учебное заведение в Перри посещают около 1,7 тысячи детей, 4 января там был первый учебный день второго полугодия. На месте работают полиция и службы скорой помощи, а также вертолёты. Авиация помогает транспортировать людей с огнестрельными ранениями, утверждают местные СМИ. Официальной информации пока нет, как и сведений о пострадавших.