В Подмосковье предотвратили массовую стрельбу в школе

Нападение на школу предотвратили в Подмосковье. По данным SHOT, девятиклассник пытался купить огнестрел и советовался с куратором о деталях преступления.

Инцидент произошёл в подмосковном Егорьевске. 15-летний подросток собирался напасть с оружием на учеников школы № 5. Силовики нашли в его телефоне переписку с неизвестным куратором, который давал ему советы, как купить огнестрел, где его хранить и как совершать нападение. Подросток и его куратор состояли в террористической группе, где обсуждались массовые убийства школьников.