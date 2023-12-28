В Подмосковье предотвратили массовую стрельбу в школе
SHOT: Девятиклассник планировал нападение с оружием на школу в Подмосковье
Нападение на школу предотвратили в Подмосковье. По данным SHOT, девятиклассник пытался купить огнестрел и советовался с куратором о деталях преступления.
Инцидент произошёл в подмосковном Егорьевске. 15-летний подросток собирался напасть с оружием на учеников школы № 5. Силовики нашли в его телефоне переписку с неизвестным куратором, который давал ему советы, как купить огнестрел, где его хранить и как совершать нападение. Подросток и его куратор состояли в террористической группе, где обсуждались массовые убийства школьников.
Возбуждено два уголовных дела по статьям "Покушение на убийство двух и более несовершеннолетних общеопасным способом" и "Участие в деятельности террористической организации". Школьник задержан, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Напомним, что в начале декабря стрельба в школе произошла в Брянске. Ученица восьмого класса зашла в гимназию и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали. Стрелявшая девочка свела счёты с жизнью. После трагедии возбуждено четыре уголовных дела, одно из них — против отца восьмиклассницы: мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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