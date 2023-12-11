Учительница-героиня из Брянска, закрывшая собой детей от пуль, впервые рассказала о стрельбе
Учительница из гимназии Брянска, закрывшая собой детей, не была ранена
Закрывшая собой детей во время стрельбы в Брянске учительница Офеля Мрктчян. Обложка © VK / Офеля Мкртчян
26-летняя учитель биологии Офеля Мкртчян, вставшая между детьми и вооружённой ружьём девочкой, опровергла слухи о том, что была ранена во время стрельбы в брянской школе. Об этом она рассказала в беседе с журналистами.
"Меня не ранили. Берегите себя. Спасибо!" — сообщила педагог в беседе с Kp.ru. От более развёрнутого комментария она отказалась.
Ещё в день трагедии появились слухи, что Офеля была ранена во время стрельбы. В школе женщина на очень хорошем счету и имеет репутацию доброго учителя, который всегда готов помочь и пойти навстречу, поэтому школьники и их родители очень беспокоились о её состоянии.
Напомним, 7 декабря, ученица восьмого класса гимназии № 5 Брянска зашла в учебное заведение и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали, сейчас за их жизнь борются врачи. Стрелявшая свела счёты с жизнью. После трагедии возбуждено четыре уголовных дела. Одно из них против отца Алины — мужчине грозит до двух лет лишения свободы.