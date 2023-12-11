Учительница-героиня из Брянска, закрывшая собой детей от пуль, впервые рассказала о стрельбе

26-летняя учитель биологии Офеля Мкртчян, вставшая между детьми и вооружённой ружьём девочкой, опровергла слухи о том, что была ранена во время стрельбы в брянской школе. Об этом она рассказала в беседе с журналистами.

"Меня не ранили. Берегите себя. Спасибо!" — сообщила педагог в беседе с Kp.ru. От более развёрнутого комментария она отказалась.