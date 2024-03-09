"Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР, пишут СМИ

Среди систем противовоздушной обороны (ПВО), которые были уничтожены у Покровска в Донецкой Народной Республике ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М", было два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом пишет РИА "Новости" вечером в субботу, 9 марта.

"Был произведён анализ видео объективного контроля. Пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трёх уничтоженных машин — ЗРК Patriot", — подчеркнул источник агентства в силовых структурах.