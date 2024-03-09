"Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР, пишут СМИ
РИА "Новости": ОТРК "Искандер" у Покровска уничтожил два ЗРК Patriot от США
Среди систем противовоздушной обороны (ПВО), которые были уничтожены у Покровска в Донецкой Народной Республике ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М", было два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом пишет РИА "Новости" вечером в субботу, 9 марта.
Уничтожение пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска. Видео © Telegram / Минобороны России
"Был произведён анализ видео объективного контроля. Пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трёх уничтоженных машин — ЗРК Patriot", — подчеркнул источник агентства в силовых структурах.
9 марта в Минобороны РФ сообщили о ликвидации ЗРК С-300 в районе Покровска в ДНР. Ведомство опубликовало видео уничтожения комплекса. Изначально предполагалось, что уничтожена одна, а не три системы ПВО.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ