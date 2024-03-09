Регион

Уведомления отключены

9 марта, 15:48
3307

"Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР, пишут СМИ

РИА "Новости": ОТРК "Искандер" у Покровска уничтожил два ЗРК Patriot от США

Среди систем противовоздушной обороны (ПВО), которые были уничтожены у Покровска в Донецкой Народной Республике ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М", было два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом пишет РИА "Новости" вечером в субботу, 9 марта.

Уничтожение пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска. Видео © Telegram / Минобороны России

"Был произведён анализ видео объективного контроля. Пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трёх уничтоженных машин — ЗРК Patriot", — подчеркнул источник агентства в силовых структурах.

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска

9 марта в Минобороны РФ сообщили о ликвидации ЗРК С-300 в районе Покровска в ДНР. Ведомство опубликовало видео уничтожения комплекса. Изначально предполагалось, что уничтожена одна, а не три системы ПВО.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров