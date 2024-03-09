Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска
Министерство обороны России обнародовало видео уничтожения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВСУ в районе Покровска Донецкой Народной Республики (ДНР). Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска. Видео ©
Telegram / Минобороны России
На кадрах видно, что детонируют ракеты комплекса С-300, образуя огненный гриб. Как подчеркнули в ведомстве, в результате точного удара ОТРК "Искандер" позиция вражеского ЗРК была уничтожена.
Ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки российские войска, действующие на Авдеевском направлении, отразили две атаки и семь контратак ВСУ. В результате противник потерял до 450 солдат.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России