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9 марта, 11:17

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска

Министерство обороны России обнародовало видео уничтожения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВСУ в районе Покровска Донецкой Народной Республики (ДНР). Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска. Видео ©

Telegram / Минобороны России

На кадрах видно, что детонируют ракеты комплекса С-300, образуя огненный гриб. Как подчеркнули в ведомстве, в результате точного удара ОТРК "Искандер" позиция вражеского ЗРК была уничтожена.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки российские войска, действующие на Авдеевском направлении, отразили две атаки и семь контратак ВСУ. В результате противник потерял до 450 солдат.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры бегства ВСУ из Авдеевки
Минобороны РФ опубликовало новые кадры бегства ВСУ из Авдеевки
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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