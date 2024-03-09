Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска

На кадрах видно, что детонируют ракеты комплекса С-300, образуя огненный гриб. Как подчеркнули в ведомстве, в результате точного удара ОТРК "Искандер" позиция вражеского ЗРК была уничтожена.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки российские войска, действующие на Авдеевском направлении, отразили две атаки и семь контратак ВСУ. В результате противник потерял до 450 солдат.