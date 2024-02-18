Минобороны РФ опубликовало новые кадры бегства ВСУ из Авдеевки

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало новые кадры бегства украинских военнослужащих, покидавших Авдеевку под огнём российских войск. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем Российской армии, двигаются толпы убегающих украинских военнослужащих. Российские артиллеристы наносят точные удары по противнику. Обочины дороги усеяны подбитой техникой ВСУ", — говорится в сообщении министерства.

Также МО РФ показало кадры уничтожения украинской боевой машины пехоты барражирующим боеприпасом. Как уточнили в ведомстве, вражеская группа пыталась покинуть Авдеевку, но российские военные уничтожили БМП вместе с личным составом ВСУ.