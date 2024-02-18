Минобороны РФ опубликовало новые кадры бегства ВСУ из Авдеевки
Министерство обороны Российской Федерации обнародовало новые кадры бегства украинских военнослужащих, покидавших Авдеевку под огнём российских войск. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Бегство ВСУ из Авдеевки. Видео © T.me / Минобороны России
"По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем Российской армии, двигаются толпы убегающих украинских военнослужащих. Российские артиллеристы наносят точные удары по противнику. Обочины дороги усеяны подбитой техникой ВСУ", — говорится в сообщении министерства.
Также МО РФ показало кадры уничтожения украинской боевой машины пехоты барражирующим боеприпасом. Как уточнили в ведомстве, вражеская группа пыталась покинуть Авдеевку, но российские военные уничтожили БМП вместе с личным составом ВСУ.
Напомним, сегодня Минобороны РФ опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки ещё до приказа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Как уже рассказывал Life.ru, вчера он приказал украинским бойцам спасаться из города. Вечером министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о взятии города нашими войсками. Глава государства объявил благодарность всем военным, внёсшим вклад в эту победу. При этом в Кремле заверили, что все причастные будут обязательно награждены.
T.me / Минобороны России