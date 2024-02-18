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18 февраля, 12:58

В ДНР обличили командиров ВСУ, бросивших своих бойцов в Авдеевке

Гагин: Бойцы ВСУ в Авдеевке остались без связи и не знали, что окружены

Военнослужащие ВСУ, оборонявшие Авдеевку, остались без связи и поэтому не знали о том, что попали в окружение. При этом их командование сбежало, испугавшись за сохранность собственной жизни. Об этом заявил советник руководителя ДНР Ян Гагин, пообщавшийся с взятыми в плен украинскими бойцами.

"Есть предположение, что командование группировки ВСУ в Авдеевке специально оставило бойцов без раций и генераторов, чтобы они не знали об отходе остальных частей. Многие пленные, которых уже удалось допросить, даже не были в курсе, что они находились в окружении", приводит его слова РИА "Новости".

Гагин указал, что стремление украинских командиров в первую очередь спасти собственную жизнь — пример поступка, традиционно характерного для "укронацистских" начальников. Они порой готовы оставить на поле боя раненых и даже целые подразделения, чтобы выиграть время для бегства. К этому он добавил, что в Авдеевке присутствовали наёмники, а также могли находиться иностранные специалисты и консультанты из НАТО, чья жизнь в процессе отступления была оценена выше, чем жизнь бойцов-соотечественников.

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Ранее в Минобороны заявили о том, что после освобождения Авдеевки в ДНР 17 февраля российским войскам удалось продвинуться на 8,6 километра. По информации военного ведомства, освобождены были территории площадью 31,75 квадратных километра. А ВСУ потеряли свыше 1500 военнослужащих в результате боестолкновений.


Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Юрий Лысенко
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