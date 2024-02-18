В ДНР обличили командиров ВСУ, бросивших своих бойцов в Авдеевке

Военнослужащие ВСУ, оборонявшие Авдеевку, остались без связи и поэтому не знали о том, что попали в окружение. При этом их командование сбежало, испугавшись за сохранность собственной жизни. Об этом заявил советник руководителя ДНР Ян Гагин, пообщавшийся с взятыми в плен украинскими бойцами.

"Есть предположение, что командование группировки ВСУ в Авдеевке специально оставило бойцов без раций и генераторов, чтобы они не знали об отходе остальных частей. Многие пленные, которых уже удалось допросить, даже не были в курсе, что они находились в окружении", — приводит его слова РИА "Новости".