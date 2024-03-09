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9 марта, 10:47

ВС России отбили семь контратак ВСУ под Авдеевкой, противник потерял до 450 бойцов

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 450 солдат на Авдеевском направлении

За минувшие сутки российские войска, действующие на Авдеевском направлении, отразили две атаки и семь контратак ВСУ, в результате чего противник потерял до 450 солдат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 27-й, 47-й, 53-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино, Новосёловка Первая, Торецк и Новогродовка (ДНР)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Помимо потерь в живой силе, украинские войска также лишились трёх боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и 18 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы нашим бойцам удалось поразить американскую артиллерийскую систему М777, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

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Ранее стало известно, что российские военные уничтожили в ДНР зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 ВСУ. Также были поражены склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад украинских войск.

Обложка ©

TACC / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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