Минобороны: ВС РФ улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении

ВС России улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении и поразили две бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 9 марта.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Ровнополь и Водяное ДНР", — указано в сообщении оборонного ведомства.

А ранее Life.ru писал, что ВСУ за минувшую неделю лишились около двух тысяч человек на Донецком направлении. На Южно-Донецком участке фронта потери украинской армии были лишь немногим меньше — до 1620 бойцов. Кроме того, ВС РФ уничтожили шесть танков, боевую машину РСЗО "Град", две боевые машины ЗРК "Стрела-10" и британскую ЗРК Stormer.