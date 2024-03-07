Силы ПВО за сутки сбили 123 дрона, 6 снарядов HIMARS и авиабомбу AASM Hammer

Системам противовоздушной обороны ВС РФ за минувшие сутки удалось перехватить шесть снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу AASM Hammer и 123 украинских БПЛА. Об этом говорится в публикации Министерства обороны Российской Федерации.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции", — указано в сообщении Минобороны.

В ведомстве также отчитались об уничтожении 123 БПЛА ВСУ. Аппараты противника были поражены над Ольшаной в Харьковской области, Червонопоповкой, Новодружеском, Золотарёвкой в ЛНР, Красным, Песками, Первомайским, Шевченко, Петровским в ДНР, Очеретоватым, Новым в Запорожской области, Корсункой и Крынками в Херсонской области.