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7 марта, 12:30

Силы ПВО за сутки сбили 123 дрона, 6 снарядов HIMARS и авиабомбу AASM Hammer

Системам противовоздушной обороны ВС РФ за минувшие сутки удалось перехватить шесть снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу AASM Hammer и 123 украинских БПЛА. Об этом говорится в публикации Министерства обороны Российской Федерации.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции", указано в сообщении Минобороны.

В ведомстве также отчитались об уничтожении 123 БПЛА ВСУ. Аппараты противника были поражены над Ольшаной в Харьковской области, Червонопоповкой, Новодружеском, Золотарёвкой в ЛНР, Красным, Песками, Первомайским, Шевченко, Петровским в ДНР, Очеретоватым, Новым в Запорожской области, Корсункой и Крынками в Херсонской области.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что ВС РФ за минувшие сутки совершили удары по авиационной технике украинской армии на аэродромах Днепропетровской и Хмельницкой областей. Личному составу и военной технике противника нанесли поражение в 113 районах.

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Shutterstock / Anelo

Юрий Лысенко
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