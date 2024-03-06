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6 марта, 12:51

Российская армия за сутки поразила цели ВСУ в 113 районах

ВС РФ нанесли удары по авиатехнике ВСУ в Днепропетровской и Хмельницкой областях

Российская армия за прошедшие сутки нанесла удары по авиатехнике ВСУ на аэродромах Днепропетровской и Хмельницкой областей. Об этом говорится в публикации Министерства обороны РФ.

"Поражены авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области",  сообщает военное ведомство.

В Министерстве обороны отметили слаженную работу оперативно-тактической авиации, ракетных и артиллерийских войск. Благодаря грамотному взаимодействию этих подразделений и применению беспилотников Российской армии удалось поразить живую силу и военную технику противника в 113 районах.

ВСУ за сутки потеряли два танка и до 210 бойцов на Южно-Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли два танка и до 210 бойцов на Южно-Донецком направлении

Ранее в Минобороны сообщили о том, что за прошедшие сутки ВСУ лишились до 460 военнослужащих на Авдеевском направлении, а также потеряли американскую боевую машину РСЗО HIMARS и два танка, в том числе Abrams. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ удалось поразить гаубицу "Мста-Б" и две гаубицы М119 американского производства.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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