Российская армия за сутки поразила цели ВСУ в 113 районах
ВС РФ нанесли удары по авиатехнике ВСУ в Днепропетровской и Хмельницкой областях
Российская армия за прошедшие сутки нанесла удары по авиатехнике ВСУ на аэродромах Днепропетровской и Хмельницкой областей. Об этом говорится в публикации Министерства обороны РФ.
"Поражены авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области", — сообщает военное ведомство.
В Министерстве обороны отметили слаженную работу оперативно-тактической авиации, ракетных и артиллерийских войск. Благодаря грамотному взаимодействию этих подразделений и применению беспилотников Российской армии удалось поразить живую силу и военную технику противника в 113 районах.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что за прошедшие сутки ВСУ лишились до 460 военнослужащих на Авдеевском направлении, а также потеряли американскую боевую машину РСЗО HIMARS и два танка, в том числе Abrams. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ удалось поразить гаубицу "Мста-Б" и две гаубицы М119 американского производства.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ