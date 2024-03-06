Российская армия за сутки поразила цели ВСУ в 113 районах

Российская армия за прошедшие сутки нанесла удары по авиатехнике ВСУ на аэродромах Днепропетровской и Хмельницкой областей. Об этом говорится в публикации Министерства обороны РФ.

"Поражены авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области", — сообщает военное ведомство.

В Министерстве обороны отметили слаженную работу оперативно-тактической авиации, ракетных и артиллерийских войск. Благодаря грамотному взаимодействию этих подразделений и применению беспилотников Российской армии удалось поразить живую силу и военную технику противника в 113 районах.