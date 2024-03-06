Более 450 бойцов ВСУ полегли за сутки под Авдеевкой под натиском Армии России

Украинская армия за минувшие сутки потеряла на Авдеевском направлении до 460 военных, боевую машину РСЗО HIMARS и два танка, один из которых Abrams. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 танка, один из них Abrams, самоходную огневую установку ЗРК "Бук", 4 БМП, 2 боевые бронированные машины и 5 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", 2 гаубицы М119 производства США, боевая машина РСЗО HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", — уточнили в российском оборонном ведомстве.