Более 450 бойцов ВСУ полегли за сутки под Авдеевкой под натиском Армии России
Украинская армия за сутки потеряла на Авдеевском направлении до 460 военных
Украинская армия за минувшие сутки потеряла на Авдеевском направлении до 460 военных, боевую машину РСЗО HIMARS и два танка, один из которых Abrams. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
"Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 танка, один из них Abrams, самоходную огневую установку ЗРК "Бук", 4 БМП, 2 боевые бронированные машины и 5 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", 2 гаубицы М119 производства США, боевая машина РСЗО HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", — уточнили в российском оборонном ведомстве.
Напомним, что в феврале Армия России взяла под контроль сразу несколько населённых пунктов. 17 февраля 2024 года ВС РФ освободили Авдеевку в ДНР. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские войска не позволили ВСУ закрепиться после бегства из Авдеевки и продолжили наступление. Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с Life.ru сравнил взятие города с победой на Курской дуге.