Эксперт объяснил, почему взятие Авдеевки может стать переломной точкой СВО

Увенчавшийся победой Российской армии штурм Авдеевки в определённой степени сопоставим с победой на Курской дуге в Великой Отечественной войне и показал, что на вооружении ВС РФ появился инструмент для эффективных побед. Такое мнение в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" выразил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Военный эксперт Владислав Шурыгин об сходстве между освобождением Авдеевки и победой на Курской дуге, боевой вертикали ВС РФ и переломном моменте СВО. Видео © VK / "Дайте сказать!"

По его мнению, победу в Авдеевке можно считать реперной точкой (точкой измерения. — Прим. Life.ru) в конфликте на Украине. Освобождение укрепрайона показало, что Российская армия взяла на вооружение эффективный способ, позволяющий добиваться побед в условиях непрерывно технологически меняющейся войны. Впервые в огромных масштабах стали применяться дроны, а также были задействованы высокоточные и дальнобойные виды оружия, отметил Шурыгин. Украина же, напротив, не смогла адаптироваться и сокрушительно провалилась в контрнаступлении. Занимавший тогда должность главкома украинских войск Валерий Залужный опубликовал большую статью, в которой назвал ситуацию на фронте тупиком для обеих сторон конфликта. Однако сейчас ВС РФ доказывают, что он ошибался.

"Никакой не тупик. Оказалось, что мы смогли сформировать интегрированную боевую вертикаль, когда снизу это так называемые штурмы. То есть штурмовики, ребята, причём очень небольшими группами: теперь не батальон, не рота и даже не взвод, а буквально группа, на которой работает всё, начиная, скажем, от всей вертикали артиллерийской, от миномётов до авиации, до боевого управления круглосуточно, дрона над ними в их интересах", — объяснил гость программы "Дайте сказать!".

Он сравнил новый метод управления российскими подразделениями со сверлом с победитовым наконечником, которое с большой эффективностью пробивает даже самую тяжёлую броню. И этот метод будет применяться командованием Центрального военного округа в любой точке линии боевого столкновения в случае необходимости. Эффект нового подхода уже сказывается: темп продвижения ВС РФ значительно вырос даже в сравнении с периодом двухмесячной давности. И такое положение дел наверняка нанесло серьёзный удар по морали ВСУ, отметил эксперт.