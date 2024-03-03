"Это была дорога смерти": Украинские военные заявили о хаосе при бегстве из Авдеевки
Washington Post: В ВСУ пожаловались на хаос при отступлении из Авдеевки
Разрушения в Авдеевке. Обложка © ТАСС / Александр Река
Отступление Вооружённых сил Украины из Авдеевки было паническим и неорганизованным. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на опрошенных украинских солдат. Один из военных рассказал, что после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула под ударами российской артиллерии.
"Это была дорога смерти", — цитирует издание военного.
Другой опрошенный украинский солдат заявил, что из-за отсутствия связи с командованием не все знали, что поступил приказ отступать.
Напомним, что в феврале Российская армия взяла под контроль сразу несколько населённых пунктов. 17 февраля 2024 года ВС РФ освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. Об освобождении Победы стало известно 22 февраля, о взятии Ласточкина — 26 февраля, Северного — 27 февраля, а Петровского — 28 февраля.