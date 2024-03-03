"Это была дорога смерти": Украинские военные заявили о хаосе при бегстве из Авдеевки

Отступление Вооружённых сил Украины из Авдеевки было паническим и неорганизованным. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на опрошенных украинских солдат. Один из военных рассказал, что после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула под ударами российской артиллерии.