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Российские войска освободили Ласточкино под Авдеевкой

26 февраля, 10:29
Российские войска освободили Ласточкино под Авдеевкой. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска освободили Ласточкино под Авдеевкой. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВС РФ освободили село Ласточкино на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Ласточкино", — говорится в сообщении ведомства.

Новый главком ВСУ пожаловался на сложную обстановку после потери Авдеевки и Крынок
Новый главком ВСУ пожаловался на сложную обстановку после потери Авдеевки и Крынок

Напомним, накануне, 25 февраля, в СМИ появилась информация, что ВСУ вышли из Ласточкина, которое находится к западу от Авдеевки. Однако в ВСУ тогда заявили, что они отошли на западную окраину посёлка. При этом уже сегодня, 26 февраля, Киеву пришлось признать потерю контроля над селом Ласточкино.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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