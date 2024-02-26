Российские войска освободили Ласточкино под Авдеевкой
Российские войска освободили Ласточкино под Авдеевкой. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ВС РФ освободили село Ласточкино на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Ласточкино", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, накануне, 25 февраля, в СМИ появилась информация, что ВСУ вышли из Ласточкина, которое находится к западу от Авдеевки. Однако в ВСУ тогда заявили, что они отошли на западную окраину посёлка. При этом уже сегодня, 26 февраля, Киеву пришлось признать потерю контроля над селом Ласточкино.