ВСУ подтвердили, что покинули село Ласточкино под Авдеевкой

Вооружённые силы Украины подтвердили выход из села Ласточкино, которое находится к западу от Авдеевки. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Подразделения ВСУ осуществили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населённых пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении", — цитирует Лихового украинское издание "Страна".

При этом накануне, 25 февраля, в СМИ появилась информация, что ВСУ вышли из Ласточкина. По словам украинских солдат, их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой, поэтому они решили отойти. Однако Лиховой тогда заявил, что ВСУ просто отошли на западную окраину посёлка.