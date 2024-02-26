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26 февраля, 10:17

ВСУ подтвердили, что покинули село Ласточкино под Авдеевкой

Вооружённые силы Украины подтвердили выход из села Ласточкино, которое находится к западу от Авдеевки. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Подразделения ВСУ осуществили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населённых пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении", — цитирует Лихового украинское издание "Страна".

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При этом накануне, 25 февраля, в СМИ появилась информация, что ВСУ вышли из Ласточкина. По словам украинских солдат, их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой, поэтому они решили отойти. Однако Лиховой тогда заявил, что ВСУ просто отошли на западную окраину посёлка.

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Getty Images / Andres Gutierrez

Александра Вишнякова
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