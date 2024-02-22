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Российская армия освободила населённый пункт Победа

22 февраля, 10:35
Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Российские военные в ходе спецоперации освободили населённый пункт Победа на Донецком направлении, об этом сообщает Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Красногоровка ДНР", — говорится в заявлении ведомства.

Суточные потери противника на этом направлении превысили 410 военнослужащих. Также ВСУ лишились танка, трёх боевых бронемашин, самоходных артиллерийских установок Krab и "Богдана", гаубицы Д-20, а также САУ "Гвоздика".

Минобороны показало видео установки флага РФ над администрацией Авдеевки
Минобороны показало видео установки флага РФ над администрацией Авдеевки

А 17 февраля 2024 года ВС РФ взяли под контроль Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции (СВО). На административных зданиях водружены российские флаги. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ за два дня — 17–18 февраля — потеряли в Авдеевке порядка 2400 военных. Президент РФ Владимир Путин назвал отход Вооружённых сил Украины из Авдеевки бегством.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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