Российская армия освободила населённый пункт Победа 22 февраля, 10:35 Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Российские военные в ходе спецоперации освободили населённый пункт Победа на Донецком направлении, об этом сообщает Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Красногоровка ДНР", — говорится в заявлении ведомства.

Суточные потери противника на этом направлении превысили 410 военнослужащих. Также ВСУ лишились танка, трёх боевых бронемашин, самоходных артиллерийских установок Krab и "Богдана", гаубицы Д-20, а также САУ "Гвоздика".

Авторы Александра Вишнякова