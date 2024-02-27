Российские войска выбили ВСУ из Северного

Российские войска за неделю выбили Вооружённые силы Украины из населённых пунктов Северное, Ласточкино и Победа. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на заседании коллегии ведомства.

"За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность", — сказал он.