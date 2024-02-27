Российские войска выбили ВСУ из Северного
Российские войска за неделю выбили Вооружённые силы Украины из населённых пунктов Северное, Ласточкино и Победа. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на заседании коллегии ведомства.
"За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность", — сказал он.
Напомним, что об освобождении Победы стало известно 22 февраля, о взятии Ласточкина — 26 февраля. А 17 февраля 2024 года ВС РФ взяли под контроль Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции (СВО).
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин