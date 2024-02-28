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28 февраля, 10:16

Российские военные освободили село Петровское под Авдеевкой

Российские войска освободили ещё один населённый пункт на Авдеевском направлении — это село Петровское (в 2016 году Украина его переименовала в Степовое). Об этом сообщает Минобороны РФ.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Петровское", — говорится в сообщении ведомства.

В ВСУ признали, что отошли ещё из двух населённых пунктов на Авдеевском направлении
В ВСУ признали, что отошли ещё из двух населённых пунктов на Авдеевском направлении

Напомним, что в феврале Российская армия взяла под контроль сразу несколько населённых пунктов. А 17 февраля 2024 года ВС РФ освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. Об освобождении Победы стало известно 22 февраля, о взятии Ласточкина — 26 февраля. 27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что взято под контроль также Северное.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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