Российские военные освободили село Петровское под Авдеевкой
Российские войска освободили ещё один населённый пункт на Авдеевском направлении — это село Петровское (в 2016 году Украина его переименовала в Степовое). Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Петровское", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в феврале Российская армия взяла под контроль сразу несколько населённых пунктов. А 17 февраля 2024 года ВС РФ освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. Об освобождении Победы стало известно 22 февраля, о взятии Ласточкина — 26 февраля. 27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что взято под контроль также Северное.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин