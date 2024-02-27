В ВСУ признали, что отошли ещё из двух населённых пунктов на Авдеевском направлении

ВСУ покинули ещё два села на Авдеевском направлении — Северное и Степовое. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой. По словам военного, украинская армия заняла оборонительные рубежи "с более выгодным ландшафтом".

"На Авдеевском направлении наши подразделения осуществили отход от небольших сёл Северное и Степовое", — сказал он.