В ВСУ признали, что отошли ещё из двух населённых пунктов на Авдеевском направлении
Спикер группировки "Таврия": ВСУ покинули Северное и Степовое под Авдеевкой
ВСУ покинули ещё два села на Авдеевском направлении — Северное и Степовое. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой. По словам военного, украинская армия заняла оборонительные рубежи "с более выгодным ландшафтом".
"На Авдеевском направлении наши подразделения осуществили отход от небольших сёл Северное и Степовое", — сказал он.
Напомним, об освобождении Северного 27 февраля доложил министр обороны Сергей Шойгу. По словам главы ведомства, ВС РФ непрерывно и мощно воздействуют на украинские войска, не позволяя им восстанавливаться.
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