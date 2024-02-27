Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 14:40

В ВСУ признали, что отошли ещё из двух населённых пунктов на Авдеевском направлении

Спикер группировки "Таврия": ВСУ покинули Северное и Степовое под Авдеевкой

ВСУ покинули ещё два села на Авдеевском направлении — Северное и Степовое. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой. По словам военного, украинская армия заняла оборонительные рубежи "с более выгодным ландшафтом".

"На Авдеевском направлении наши подразделения осуществили отход от небольших сёл Северное и Степовое", — сказал он.

Российская армия освободила населённый пункт Победа
Российская армия освободила населённый пункт Победа

Напомним, об освобождении Северного 27 февраля доложил министр обороны Сергей Шойгу. По словам главы ведомства, ВС РФ непрерывно и мощно воздействуют на украинские войска, не позволяя им восстанавливаться.

Российские войска освободили Ласточкино под Авдеевкой
Российские войска освободили Ласточкино под Авдеевкой
Обложка ©

Getty Images / Libkos

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров