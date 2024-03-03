ВС РФ захватили в Авдеевке американскую технику времён Вьетнамской войны
РИА "Новости": ВС РФ захватили в Авдеевке БТР М113 времён Вьетнамской войны
БТР М113. Обложка © Flickr / Armed Forces of Ukraine
Во время штурма Авдеевки российские военнослужащие захватили американскую военную технику времён Вьетнамской войны. Как передают корреспонденты РИА "Новости", речь идёт о бронетранспортёре М113.
По данным агентства, трофеи удалось заполучить военным из группировки войск "Центр". Техника была показана представителям СМИ военнослужащими отдельного ремонтно-эвакуационного полка.
"Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме", — рассказал журналистам замкомандира батальона по вооружению с позывным Ротор, подчеркнув, что украинские войска получили достаточно большую партию этих боевых машин.
Модель примечательна тем, что она является транспортом для 120-мм миномёта, что делает её кочующим огневым средством. Военный сообщил, что бронетранспортёр не имеет повреждений и находится в хорошем техническом состоянии. Это говорит о том, что боевая машина была брошена. Также боец отметил, что в М113 было установлено советское артиллерийское орудие, вместо штатного американского.
"Спионерили", наверное, или потеряли где-то товарищи и поставили обыкновенный советский 120-мм миномёт", — заявил Ротор.
Бойцы группировки "Центр" показали журналистам и другую захваченную у Вооружённых сил Украины технику. Среди неё были такие экземпляры, как турецкий бронеавтомобиль Kirpi и британский бронеавтомобиль-вездеход Pinzgauer Vector 718.
Тем временем, некоторые политологи заявляют о необходимости размещения американского танка Abrams, подбитого российскими военными на Авдеевском направлении, в подмосковном парке "Патриот". По их словам, на этой площадке представлено много иностранной военной техники, в том числе из недружественных государств.