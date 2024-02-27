"Парк трофеев": Политолог рассказал, куда стоит поставить подбитый в зоне СВО танк Abrams

Американский танк Abrams, подбитый российским военными на Авдеевском направлении, стоит разместить в подмосковном парке "Патриот", считает доцент ИЭФ ГУУ Максим Чирков. По его словам, на этой площадке представлено много иностранной военной техники, в том числе из недружественных государств.

На Авдеевском направлении подбили первый танк Abrams. Видео © Telegram / Соловьёв

"Инсталляция с подбитым танком Abrams возможна, но она должна носить временный характер. Разовую акцию, в принципе, можно было бы сделать и перед американским посольством, и на Лубянке, и на Красной площади, и в новых регионах, например в Донецке", — отметил политолог в беседе с телеканалом "360".

По мнению эксперта, демонстрация танка не испортит вид регионов и привлечёт внимание, но трофейную технику лучше хранить в специальных парках. Тогда посетителям будут интересны все экспонаты, а не только один.

Частично с Чирковым согласилась политолог Анна Богачевака. Она считает установку Abrams у американского посольства хорошим тактическим ходом, однако есть угроза, что боевая машина попадёт лишь в сиюминутный развлекательный контекст. Специалист указала, что в России уже установлено много советских танков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и присоединение к ним подбитого танка может спровоцировать общественное раздражение.

"Даже очень хорошему американскому танку не место в наших прекрасных городах, пусть и в качестве трофея. Гораздо продуктивнее, мне кажется, здесь может сработать дальнейшая героизация военных и отражение события в массовой культуре. А Abrams пусть занимаются военные инженеры", — подчеркнула Богачевака.

Медленно провезти танк мимо Посольства США предложил и доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин. По его мнению, это будет хорошим шагом в информационной войне — "самые ушлые корреспонденты зарубежных изданий" сфотографируют подбитую машину и разошлют снимки по всему миру.