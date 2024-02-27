В ГД рассказали, что наши инженеры могут узнать из уничтоженного в зоне СВО танка Abrams

На сегодняшний день про устройство американских танков Abrams известно практически всё, однако изучение уничтоженной машины, стоящей на вооружении ВСУ, всё равно будет очень интересно для российских инженеров. Об этом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Если мы его сейчас заберём, то это нам очень и очень интересно. Хотя мы про Abrams знаем и так практически всё, ничего в них такого нового и супервыдающегося нет, что и показали наши ребята", — сказал парламентарий.