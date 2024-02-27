В ГД рассказали, что наши инженеры могут узнать из уничтоженного в зоне СВО танка Abrams
Депутат Картаполов — о танках Abrams: Мы про них знаем практически всё
На сегодняшний день про устройство американских танков Abrams известно практически всё, однако изучение уничтоженной машины, стоящей на вооружении ВСУ, всё равно будет очень интересно для российских инженеров. Об этом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Подбитый Abrams поможет инженерам узнать секреты этих танков, заявил Андрей Картаполов. Видео © Life.ru
"Если мы его сейчас заберём, то это нам очень и очень интересно. Хотя мы про Abrams знаем и так практически всё, ничего в них такого нового и супервыдающегося нет, что и показали наши ребята", — сказал парламентарий.
Также депутат высказался о награде для бойцов, подбивших машину. По его словам, что именно они получат, определит военное руководство.
Напомним, 26 февраля на Авдеевском направлении был уничтожен первый американский танк Abrams, стоящий на вооружении ВСУ. Машину подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады, которым уже пообещали премию в десять миллионов рублей. А Андрей Картаполов в беседе с Life.ru ранее предсказал незавидную судьбу всей западной технике в зоне проведения СВО.
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