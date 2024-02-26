В ДНР подтвердили уничтожение первого танка Abrams в районе Авдеевки
Советник главы ДНР Гагин подтвердил уничтожение танка Abrams в районе Авдеевки
Первый Abrams, уничтоженный у Авдеевки. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил уничтожение первого американского танка Abrams на Авдеевском направлении. По его словам, возможно, это та самая боевая машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике до того, как российские войска освободили Авдеевку.
"Наши военные сообщили об уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки", — подтвердил он информацию о поражении танка в беседе с РИА "Новости".
Как подчеркнул Гагин, любая иностранная техника уязвима и новые поставки вооружения Киеву разделят участь предыдущих — то есть "пойдут на переплавку" и восстановление Донбасса.
Об уничтожении танка Abrams ранее сегодня сообщил журналист Владимир Соловьёв. Предварительно, сначала по боевой машине противника ударили FPV-дроном, а потом — снарядом РПГ. Поразили технику российские военнослужащие из 15-й отдельной мотострелковой бригады.