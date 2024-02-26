Российские военные подбили первый танк Abrams
ВС России подбили на Авдеевском направлении первый американский танк Abrams, стоящий на вооружении ВСУ. Соответствующее видео публикует журналист Владимир Соловьёв.
На Авдеевском направлении подбили первый танк Abrams. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ
Точное место неизвестно. Предварительно, сначала по танку ударили FPV-дроном, а потом — снарядом РПГ. Поразили технику российские военные из 15-й отдельной мотострелковой бригады.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил о первом появлении на фронте танка Abrams ВСУ. Американскую машину заметили к северо-западу от освобождённой Авдеевки.
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