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25 февраля, 09:13

В ДНР заявили, что на линии фронта под Авдеевкой впервые замечены танки Abrams

Американский танк M1A2 Abrams. Обложка © ТАСС / ABACA

Американский танк M1A2 Abrams. Обложка © ТАСС / ABACA

На линии фронта к северо-западу от Авдеевки были впервые замечены американские танки Abrams. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

"Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки", — сказал он.

Также украинские войска пытаются наращивать применение беспилотной авиации на Авдеевском направлении, добавил Кимаковский.

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Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приехал в Авдеевку, чтобы оценить ситуацию в городе. Он также добавил, что подробнее о проекте восстановления населённого пункта доложит позднее.

Евгения Мосс
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