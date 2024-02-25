В ДНР заявили, что на линии фронта под Авдеевкой впервые замечены танки Abrams
Американский танк M1A2 Abrams. Обложка © ТАСС / ABACA
На линии фронта к северо-западу от Авдеевки были впервые замечены американские танки Abrams. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
"Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки", — сказал он.
Также украинские войска пытаются наращивать применение беспилотной авиации на Авдеевском направлении, добавил Кимаковский.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приехал в Авдеевку, чтобы оценить ситуацию в городе. Он также добавил, что подробнее о проекте восстановления населённого пункта доложит позднее.