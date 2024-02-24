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24 февраля, 20:36
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"Авдеевка — только начало": Русские хакеры оставили Украине спасательное послание

Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", призвав ВСУ сложить оружие

Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой". Обложка © Кадр видео YouTube / Телеканал Прямий

Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой". Обложка © Кадр видео YouTube / Телеканал Прямий

Зрители украинского телеканала "Прямой" пожаловались на "российскую пропаганду" в бегущей строке онлайн-эфира. Там появились призывы к ВСУ сложить оружие и спасти Незалежную от террора Джо Байдена и Владимира Зеленского. Канал объяснил ситуацию происками хакеров, временно отключив текстовые сообщения.

Обращение к украинцам транслировалось на двух языках. Также в нём говорилось, что продолжение сопротивления по указке Вашингтона может превратить весь мир в руины.

"США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка — только начало в войне до последнего украинца", — сказано в одном из сообщений.

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Аналогичный трюк недавно был совершён на телеканале "Эспрессо". Хакеры взломали эфир и показали ролик с Байденом, намекнув на его причастность к кровопролитию на Украине.

Илья Пушкарев
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