"Авдеевка — только начало": Русские хакеры оставили Украине спасательное послание
Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", призвав ВСУ сложить оружие
Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой". Обложка © Кадр видео YouTube / Телеканал Прямий
Зрители украинского телеканала "Прямой" пожаловались на "российскую пропаганду" в бегущей строке онлайн-эфира. Там появились призывы к ВСУ сложить оружие и спасти Незалежную от террора Джо Байдена и Владимира Зеленского. Канал объяснил ситуацию происками хакеров, временно отключив текстовые сообщения.
Обращение к украинцам транслировалось на двух языках. Также в нём говорилось, что продолжение сопротивления по указке Вашингтона может превратить весь мир в руины.
"США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка — только начало в войне до последнего украинца", — сказано в одном из сообщений.
Аналогичный трюк недавно был совершён на телеканале "Эспрессо". Хакеры взломали эфир и показали ролик с Байденом, намекнув на его причастность к кровопролитию на Украине.