Хакеры взломали эфир украинского канала и показали Байдена с призывом остановиться

Уточняется, что киберпреступники в понедельник примерно в 19:30 (20:30 по Москве) сумели вмешаться в эфирное вещание и показали ролик с американским лидером Джо Байденом с призывом остановиться, "намекая на якобы причастность США к войне на Украине".

Впрочем, такое происходит не впервые. За день до этого были взломаны страницы в соцсети X изданий "Украинская правда" и Liga.net, выложив информацию о том, что элитные подразделения ВСУ в Авдеевке понесли потери в более чем 1,5 тысячи человек и в панике убежали из города.