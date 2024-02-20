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20 февраля, 03:49

Хакеры взломали эфир украинского канала и показали Байдена с призывом остановиться

Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Эспрессо"

Хакеры получили доступ к трансляции украинского телеканала "Эспрессо", сообщает его пресс-служба в телеграм-канале.

Уточняется, что киберпреступники в понедельник примерно в 19:30 (20:30 по Москве) сумели вмешаться в эфирное вещание и показали ролик с американским лидером Джо Байденом с призывом остановиться, "намекая на якобы причастность США к войне на Украине".

Впрочем, такое происходит не впервые. За день до этого были взломаны страницы в соцсети X изданий "Украинская правда" и Liga.net, выложив информацию о том, что элитные подразделения ВСУ в Авдеевке понесли потери в более чем 1,5 тысячи человек и в панике убежали из города.

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Ранее сообщалось, что во время совместной спецоперации Федерального бюро расследования США (ФБР) с представителями силовых структур других стран была ликвидирована инфраструктура группировки хакеров LockBit.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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