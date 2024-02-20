На Западе ликвидировали инфраструктуру группировки хакеров LockBit
Bloomberg: На Западе силовики ликвидировали инфраструктуру хакеров LockBit
Во время совместной спецоперации Федерального бюро расследования США (ФБР) с представителями силовых структур других стран была ликвидирована инфраструктура группировки хакеров LockBit. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Издание подчёркивает, что на сайте злоумышленников сейчас размещено уведомление о проверке стражей правопорядка. По данным Министерства юстиции Соединённых Штатов, преступники совершили более 1,4 тысячи кибератак по всему миру и вымогали у своих жертв более 100 миллиона долларов в общей сумме.
Представитель ФБР рассказал журналистам, что цель операции, в которой принимали участие правоохранительные структуры 11 стран, заключалась в разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Помимо того, собеседник агентства сообщил, что силовые ведомства изъяли 11 тысяч доменных имён, которые хакеры использовали для распространения вредоносных приложений.
Ранее Life.ru писал, что Польша осталась без Интернета в результате крупнейшей атаки пророссийских хакеров из группировок JUST EVIL (основатели KillNet) и Anonymous Sudan. По их словам, западным соседям России выпала удача испытать на себе крупнейшую подобную атаку за последние пять лет.
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