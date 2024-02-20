На Западе ликвидировали инфраструктуру группировки хакеров LockBit

Во время совместной спецоперации Федерального бюро расследования США (ФБР) с представителями силовых структур других стран была ликвидирована инфраструктура группировки хакеров LockBit. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание подчёркивает, что на сайте злоумышленников сейчас размещено уведомление о проверке стражей правопорядка. По данным Министерства юстиции Соединённых Штатов, преступники совершили более 1,4 тысячи кибератак по всему миру и вымогали у своих жертв более 100 миллиона долларов в общей сумме.

Представитель ФБР рассказал журналистам, что цель операции, в которой принимали участие правоохранительные структуры 11 стран, заключалась в разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Помимо того, собеседник агентства сообщил, что силовые ведомства изъяли 11 тысяч доменных имён, которые хакеры использовали для распространения вредоносных приложений.