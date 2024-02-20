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20 февраля, 02:01

На Западе ликвидировали инфраструктуру группировки хакеров LockBit

Bloomberg: На Западе силовики ликвидировали инфраструктуру хакеров LockBit

Во время совместной спецоперации Федерального бюро расследования США (ФБР) с представителями силовых структур других стран была ликвидирована инфраструктура группировки хакеров LockBit. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание подчёркивает, что на сайте злоумышленников сейчас размещено уведомление о проверке стражей правопорядка. По данным Министерства юстиции Соединённых Штатов, преступники совершили более 1,4 тысячи кибератак по всему миру и вымогали у своих жертв более 100 миллиона долларов в общей сумме.

Представитель ФБР рассказал журналистам, что цель операции, в которой принимали участие правоохранительные структуры 11 стран, заключалась в разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Помимо того, собеседник агентства сообщил, что силовые ведомства изъяли 11 тысяч доменных имён, которые хакеры использовали для распространения вредоносных приложений.

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Ранее Life.ru писал, что Польша осталась без Интернета в результате крупнейшей атаки пророссийских хакеров из группировок JUST EVIL (основатели KillNet) и Anonymous Sudan. По их словам, западным соседям России выпала удача испытать на себе крупнейшую подобную атаку за последние пять лет.

Обложка ©

pixabay

Алексей Соловьёв
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