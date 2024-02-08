Польша осталась без интернета в результате крупнейшей атаки пророссийских хакеров из группировок JUST EVIL (основатели KillNet) и Anonymous Sudan. Они признались Life.ru, что нашим западным соседям выпала удача испытать на себе крупнейшую подобную атаку за последние пять лет.

Пророссийские хакеры обрушили интернет в Варшаве. Видео © Предоставлено Life.ru

"Отдаём нашему врагу самое лучшее, что у нас есть. Победа не только на поле боя, но и в сетевом пространстве", — отметил представитель JUST EVIL.

Проблемы с интернетом возникли у пользователей в Варшаве. Никто не знает, какие последствия может вызвать обрушение Сети в столице Польши — одном из крупнейших городов Европы. Вполне возможно, что последствия этих действий ощутят на себе жители других районов страны. По данным хакеров, сбой произошёл у крупнейшего провайдера страны — Play, где зарегистрировано более 15 миллионов пользователей.

Сбой в работе интернета в Польше. Фото © t.me / WeJustEvil

Напомним, хакеры из JUST EVIL уже делились с Life.ru результатами своей работы. Так, недавно они взломали электронную Академию береговой охраны США, получив доступ к аккаунтам курсантов и учебным материалам. Выяснилось, что морякам активно рассказывают о ЛГБТ*, да и сами они не против однополой любви.