Подвиг взлома: Как наши хакеры получили доступ к 400 компьютерам Пентагона Как советские хакеры в 1980-х годах добывали сверхсекретную информацию у американских военных, совершая подвиги разведчиков. 2 февраля, 21:41 Как наши хакеры получили доступ к 400 компьютерам Пентагона. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Семехин Анатолий, © Shutterstock

Деятельность советских хакеров, работающих на КГБ, началась задолго до того, как появились первые компьютеры и хакерские сообщества. Уникальные операции по добыче секретной информации советские разведчики начали проводить ещё в 1970-х годах. А в 1980-х они уже имели доступ к 400 компьютерам Пентагона, среди которых были компьютеры американских баз в ФРГ, в том числе базы Рамштайн, форта Букнер в Японии, серверы 24-й пехотной дивизии США, база данных ОПТИМИС Пентагона, базы ВВС США в Калифорнии и компьютеры Кембриджа. Но всё начиналось достаточно скромно — со взлома электронных пишущих машинок.

Уникальный жучок

В разгар холодной войны в 1970-х годах советские инженеры сумели разработать магниточастотное устройство, способное взломать и передать в КГБ данные всех документов, что печатались на электронных пишущих машинках IBM Selectric, которыми было тогда укомплектовано Посольство США в СССР.

Электронная пишущая машинка IBM Selectric. Фото © IBM.com

Устройство было уникальным: в режиме реального времени оно передавало на принимающее устройство все знаки, которые печатала машинка, исключая лишь пробелы. Засечь его обычными приборами было невозможно. Много лет подряд сотрудники Комитета государственной безопасности были в курсе всех приказов, донесений и секретных инструкций, которые печатались на машинах в посольстве. Сотрудники ЦРУ ничего не подозревали. О том, что в здании посольства есть какие-то устройства, которые благополучно и ежедневно обо всём "стучат" в КГБ, ЦРУ рассказали разведывательные службы какого-то союзного государства только в 1983 году. АНБ, которое сообщило о происшествии в СМИ в 2012 году, не признаётся, что это за разведка, но можно предположить, что это МИ-6 либо "Моссад".

На уровне подвига

Поскольку сотрудники безопасности посольств не знали, что именно следует искать, им пришлось проверить на рентгеновском оборудовании почти десять тонн различного оборудования, в том числе принтеры, компьютеры, копировальные аппараты, шифровальные и дешифровальные машины, прежде чем удалось обнаружить лишние детали в корпусах 16 пишущих машинок. Устройства представляли собой крохотные детальки, которые найти было практически невозможно, если не знать, что изначально их там не было. Они крепились неподалёку от клавиши "вкл/выкл" и использовали электричество самой пишущей машинки.

Специалист, который обнаружил устройства, был очень взволнован. Позже он вспоминал, что не мог рассказать об этом даже своей собственной жене — тоже сотруднику Агентства национальной безопасности, так как она не имела допуска из-за уровня секретности. Разумеется, в США понимали, что это грандиозный провал.

Американским дипломатам пришлось, не привлекая внимания КГБ, заменить всю электронную технику в посольстве и в будущем периодически проверять на жучки, образно говоря, даже кофеварки.

Рентгеновский аппарат, используемый для сканирования оборудования. Фото © Center for Cryptologic History, National Security Agency

Всего американцы сумели найти устройства пяти разных конструкций, использующие магнитометры и радиочастоты. Эти устройства распознавали, какую клавишу нажимала машинистка, и передавали информацию в КГБ. Чтобы понять, что это за устройства, машинки с жучками были вывезены в США в АНБ, где те были извлечены и изучены специалистами. До этого момента в ЦРУ были уверены, что самое большое, на что способны агенты КГБ, — это устанавливать в посольстве прослушку.

Разобранный выключатель питания от прослушиваемой машинки. Фото © Center for Cryptologic History, National Security Agency

Комментируя инцидент 1983 года, советник Дональда Трампа политик Келллиэн Конвей сказала, что подобное изобретение советских инженеров — настоящий подвиг, не чета тому, что делают правительственные хакеры сейчас, вроде использования микрофонов смарт-телевизоров для подслушивания.

Советский "Нео" Гесс

Первым известным хакером Советского Союза стал германский программист Маркус Гесс. Собственно, об этом человеке мы знаем только потому, что он провалился. А сколько было тех, кто так и остался неизвестным, мы никогда не узнаем. В начале 1980-х годов Гесс был завербован Комитетом государственной безопасности и много лет работал на Советский Союз. Это он сумел взломать компьютеры ВМФ США, Пентагона и военных баз в ФРГ, в том числе базы Рамштайн.

Через сеть компьютеров Бременского университета Гесс выходил на спутники связи США или проникал в компьютеры военных США через трансатлантический кабель и Tymnet — международную сеть передачи данных. Сначала он проник в Jet Propulsion Laboratory — научно-исследовательский и опытно-конструкторский и полевой центр NASA, а затем добрался до компьютеров Пентагона. Для этого он использовал гражданские сети Arpanet, созданные Минобороны США, и военные сети Milnet.

За годы сотрудничества с КГБ добычей Гесса стали базы Пентагона и все данные, хранящиеся в Массачусетском университете, активно сотрудничавшем с военными США. Советский Союз благодаря КГБ и ШТАДА был в курсе последних разработок NASA и знал даже о состоянии боеготовности ядерного оружия США.

Маркус Гесс. Фото © Getty Images / Holger Hollemann / picture alliance

Поймали Гесса по воле случая. Астроном калифорнийской Национальной лаборатории Лоуренса Клиффорд Столл обнаружил крохотное расхождение в бухгалтерских счетах за трафик между данными лаборатории и данными провайдера. Астроном оказался дотошным и вскоре, к своему ужасу, выяснил, что некий анонимный пользователь то и дело подключается к системе, в обход охранных систем получает права системного администратора и скачивает данные.

Гесса выслеживали год. Операцию назвали Showerhead. Столл сумел заманить хакера в ловушку, видимо, сначала "скармливая" ему ложную информацию, а затем убедив его, что он может без труда получить отчёты военного проекта, проводимого на компьютерах национальной лаборатории Министерства энергетики США в Беркли, если пришлёт письменный запрос.

Гесс не смог устоять. Параллельно с этим Столл пытался отследить Гесса, когда тот скачивал большие объёмы информации. И в конце концов специалисты вышли на западногерманский город Ганновер. Если бы Гесс находился на территории США, сидеть бы ему и сидеть, а так он отделался всего тремя годами тюрьмы. Осудили его в 1990 году, но за примерное поведение он вышел на свободу раньше — на испытательный срок. Сколько СССР заплатил хакеру и куда делись эти деньги, история умалчивает.

Авторы Майя Новик