Хакеры взломали сайт Береговой охраны США и нашли кучу ЛГБТ*-тестов для новобранцев

Пророссийские хакеры из группировки JUST EVIL (основатели KillNet) взломали электронную академию Береговой охраны США, получив доступ ко всем аккаунтам новобранцев и офицеров, проходящих курсы повышения квалификации. В ходе изучения материалов выяснилось, что учебные пособия и тесты для американских моряков оказались полны ЛГБТ*-тематики. Своими находками хакеры поделились с Life.ru.

Предупреждение Пентагона перед входом в систему. Фото © Предоставлено Life.ru

Так, один из вопросов в тесте гласит: нормально ли двум сослуживцам одного пола, между которыми возникла "химия", сходить на свидание в бар? А ещё в системе нашлось пособие по поведению с товарищами, пережившими сексуальное насилие и причисляющими себя к любителям нетрадиционных отношений.

Урок о представителях ЛГБТ*-движения в Береговой охране США. Фото © Предоставлено Life.ru

Кроме того, хакеры смогли войти под некоторыми полученными логинами на сайт гей-знакомств. Внешний вид некоторых матросов оказался удивителен. Например, по Джорджу так и не скажешь, что он — мужчина.

Профили пользователей академии Береговой охраны США. Фото © Предоставлено Life.ru

Закончив изучать сомнительные учебные пособия, хакеры изменили тест учебной подготовки на гимн России.

Хакеры изменили текст на сайте академии Береговой охраны США на гимн России. Видео © Предоставлено Life.ru

Напомним, представители ЛГБТ*-сообщества в США пробрались даже в Сенат: в декабре 2023 года в Штатах разгорелся скандал из-за помощника сенатора Бена Кардина, снимавшего гей-порно прямо в Капитолии. Видео с сомнительным содержанием стало доступно общественности после публикации в одном из политических чатов. Позднее помощника Кардина уволили, а сам он пригрозил возмущённым американцам судом.