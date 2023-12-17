"Я люблю свою работу": Помощник сенатора США оправдался после увольнения за гей-порно в Капитолии

Младший помощник сенатора США Бена Кардина, которого зовут Эйдан Маэсе-Черопски, пойманный на съёмке гей-порно в зале заседаний Верхней палаты Конгресса, был уволен. О продолжении ЛГБТ*‑скандала в Капитолии сообщает газета Politico со ссылкой на заявление представителей офиса Кардина.

Также в материале говорится о том, что Черопски 15 декабря разместил в соцсетях публикацию с заявлением о том, что он совершал в прошлом неразумные поступки, но относится к своей работе с любовью и не стал бы проявлять неуважение к рабочему месту. Помимо того, уволенный помощник сенатора назвал попытки выставить его действия в неблагоприятном свете сфабрикованными и пригрозил возможным обращением в суд.