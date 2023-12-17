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17 декабря, 17:40

"Я люблю свою работу": Помощник сенатора США оправдался после увольнения за гей-порно в Капитолии

Politico: Помощник сенатора США Кардина уволен за съёмки порно в Капитолии

Младший помощник сенатора США Бена Кардина, которого зовут Эйдан Маэсе-Черопски, пойманный на съёмке гей-порно в зале заседаний Верхней палаты Конгресса, был уволен. О продолжении ЛГБТ*‑скандала в Капитолии сообщает газета Politico со ссылкой на заявление представителей офиса Кардина.

"Эйдан Маэсе-Черопски больше не работает в Сенате США", сообщили в офисе сенатора.

Также в материале говорится о том, что Черопски 15 декабря разместил в соцсетях публикацию с заявлением о том, что он совершал в прошлом неразумные поступки, но относится к своей работе с любовью и не стал бы проявлять неуважение к рабочему месту. Помимо того, уволенный помощник сенатора назвал попытки выставить его действия в неблагоприятном свете сфабрикованными и пригрозил возможным обращением в суд.

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Напомним, вчера стало известно о том, что помощник американского сенатора снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний Сената в Вашингтоне. Сомнительное зрелище стало достоянием общественности после того, как видеозапись с ним начала распространяться в одном из закрытых политических чатов.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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