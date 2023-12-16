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Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в Капитолии

16 декабря, 09:45
<p>Капитолий. Обложка © Shutterstock</p>

Капитолий. Обложка © Shutterstock

Помощник американского сенатора снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний Сената в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Daily Caller со ссылкой на видеозапись, распространённую в одном из закрытых политических чатов.

На любительском видео двое обнажённых мужчин стоят в непристойных позах. Их личности издание не раскрывает, но признаёт их принадлежность к ЛГБТ*-сообществу. По данным журнала Spectator, на кадрах снят помощник главы комитета Сената США по международным отношениям, демократа Бена Кардина.

Развод, депрессия, затворничество: Уролог предупредил, что перебор с порно ни к чему хорошему не приведёт

Развод, депрессия, затворничество: Уролог предупредил, что перебор с порно ни к чему хорошему не приведёт

Ранее сообщалось, что верхняя палата американского парламента не планирует уходить на рождественские каникулы, так как сенаторы хотят провести голосование по дополнительной помощи киевскому режиму. С соответствующим заявлением во время заседания Сената Соединённых Штатов выступил лидер демократического большинства Чак Шумер.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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