Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в Капитолии
Капитолий. Обложка © Shutterstock
Помощник американского сенатора снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний Сената в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Daily Caller со ссылкой на видеозапись, распространённую в одном из закрытых политических чатов.
На любительском видео двое обнажённых мужчин стоят в непристойных позах. Их личности издание не раскрывает, но признаёт их принадлежность к ЛГБТ*-сообществу. По данным журнала Spectator, на кадрах снят помощник главы комитета Сената США по международным отношениям, демократа Бена Кардина.
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Ранее сообщалось, что верхняя палата американского парламента не планирует уходить на рождественские каникулы, так как сенаторы хотят провести голосование по дополнительной помощи киевскому режиму. С соответствующим заявлением во время заседания Сената Соединённых Штатов выступил лидер демократического большинства Чак Шумер.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.