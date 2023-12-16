Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в Капитолии 16 декабря, 09:45 Капитолий. Обложка © Shutterstock

Помощник американского сенатора снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний Сената в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Daily Caller со ссылкой на видеозапись, распространённую в одном из закрытых политических чатов.

На любительском видео двое обнажённых мужчин стоят в непристойных позах. Их личности издание не раскрывает, но признаёт их принадлежность к ЛГБТ*-сообществу. По данным журнала Spectator, на кадрах снят помощник главы комитета Сената США по международным отношениям, демократа Бена Кардина.

Ранее сообщалось, что верхняя палата американского парламента не планирует уходить на рождественские каникулы, так как сенаторы хотят провести голосование по дополнительной помощи киевскому режиму. С соответствующим заявлением во время заседания Сената Соединённых Штатов выступил лидер демократического большинства Чак Шумер.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Авторы Татьяна Миссуми