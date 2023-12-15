Киев лишил Сенат США долгожданных рождественских каникул
Сенат США отложил рождественские каникулы из-за голосования по помощи Украине
Верхняя палата американского парламента не планирует на этой неделе уходить на рождественские каникулы, так как на следующей сенаторы хотят провести голосование по дополнительной помощи киевскому режиму. С соответствующим заявлением во время заседания Сената Соединённых Штатов выступил лидер демократического большинства Чак Шумер.
"На следующей неделе мы будем голосовать по дополнительным ассигнованиям", — заявил он.
Сенатор подчеркнул, что, вероятно, предстоящее голосование будет одним из самых сложных вопросов, над которым им приходилось работать. Шумер рассказал присутствующим, что обсудил это с представителем республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса США Митчем Макконнелом ещё в минувший четверг. Демократ считает, что подобное решение даст возможность поработать на выходных для ещё одной попытки достичь принципиального соглашения.
Ранее Лайф писал, что Палата представителей США одобрила на следующий финансовый год проект оборонного бюджета на 883,7 миллиарда долларов. При этом на поддержку Киева предусмотрено лишь 800 миллионов долларов. Кроме того, контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы решили уйти на рождественские каникулы без одобрения дополнительных ассигнований Киеву.
Unsplash