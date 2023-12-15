Киев лишил Сенат США долгожданных рождественских каникул

Верхняя палата американского парламента не планирует на этой неделе уходить на рождественские каникулы, так как на следующей сенаторы хотят провести голосование по дополнительной помощи киевскому режиму. С соответствующим заявлением во время заседания Сената Соединённых Штатов выступил лидер демократического большинства Чак Шумер.

"На следующей неделе мы будем голосовать по дополнительным ассигнованиям", — заявил он.