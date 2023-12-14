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14 декабря, 19:18

"Поддержка в заложниках": Республиканцы уйдут на каникулы, не согласовав запрос помощи Киеву

Кирби: В США республиканцы уходят на каникулы, не согласовав новую помощь Киеву

В США республиканцы в палате представителей уходят на новогодние каникулы, не согласовав новую военную поддержку Киева. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Говоря об этом, он вспомнил слова российского лидера Владимира Путина, которые президент РФ произнёс во время совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии. Так, глава государства указал, что мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей специальной военной операции (СВО).

"Мы все знаем, что это значит. Надеюсь, что те республиканцы из палаты представителей, которые месяцами держат в заложниках критическую поддержку Киева, услышали послание Путина. Вместо этого они уходят на каникулы", — посетовал Кирби в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что помощь Украине необходима сейчас, а не после праздников. По мнению Кирби, РФ пытается изменить мировой порядок для "репрессивной модели автократии".

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Ранее Лайф писал, что палата представителей США одобрила на следующий финансовый год проект оборонного бюджета на 883,7 миллиарда долларов. При этом на поддержку Киева предусмотрено лишь 800 миллионов долларов.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Никита Осипов
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