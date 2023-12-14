"Поддержка в заложниках": Республиканцы уйдут на каникулы, не согласовав запрос помощи Киеву

В США республиканцы в палате представителей уходят на новогодние каникулы, не согласовав новую военную поддержку Киева. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы все знаем, что это значит. Надеюсь, что те республиканцы из палаты представителей, которые месяцами держат в заложниках критическую поддержку Киева, услышали послание Путина. Вместо этого они уходят на каникулы", — посетовал Кирби в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что помощь Украине необходима сейчас, а не после праздников. По мнению Кирби, РФ пытается изменить мировой порядок для "репрессивной модели автократии".