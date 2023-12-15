Развод, депрессия, затворничество: Уролог предупредил, что перебор с порно ни к чему хорошему не приведёт

Компульсивное потребление порнографии в наши дни становится всё более актуальной проблемой, влекущей за собой ряд серьёзных последствий для психического и физического здоровья. О том, почему не стоит перебарщивать с таким контентом и как излечиться, Лайфу рассказал уролог-андролог Ариф Джафаров. Первое, о чём стоит помнить порнозависимым, — психологические проблемы.

У людей, страдающих этим видом зависимости, учащаются депрессия, тревожность и ухудшается самооценка. Непрерывное воздействие порнографии может изменить восприятие сексуальности, что в конечном итоге может привести к проблемам в межличностных отношениях. Ариф Джафаров Уролог-андролог

Так, когда один из партнёров становится порнозависимым, пара начинает чувствовать недостаточность и неприятие, что грозит разладом, потерей близости и даже разводом. Кроме того, любителям порно стоит задуматься и о своём физическом здоровье. По словам уролога, долгие "сеансы" могут привести к снижению зрения, бессоннице и снижению активности в повседневной жизни из-за потери интереса к реальным сексуальным отношениям.

Врач также предупредил о последствиях в плане социальной адаптации. По его словам, порнозависимые могут избегать общественных мероприятий, изолироваться и терять интерес к реальной жизни. Однако все вышеназванные проблемы решаются при соблюдении ряда правил. В первую очередь с помощью психотерапии и поддержки со стороны близких.

"Поиск помощи у квалифицированных психотерапевтов поможет понять корни проблемы и разработать стратегии борьбы с порнозависимостью... Важна поддержка близких и друзей, чтобы справиться с этим видом зависимости. Открытый разговор и поддержка могут сделать процесс восстановления более эффективным", — указал специалист.

Не менее важно обучение сексуальной грамотности, что поможет сформировать здоровый взгляд на сексуальные отношения и снизить зависимость от порнографии. А физическая активность поспособствует перераспределению энергии и снятию стресса.