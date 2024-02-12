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12 февраля, 08:57

20-летний хакер из Челябинска за два года нажил состояние на хитрой схеме

В Челябинске задержали 20-летнего студента, совершившего 70 киберпреступлений

Студента электротехнического колледжа задержали в Челябинске за совершение более 70 киберпреступлений. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники которого его вычислили.

Студент совершил за два года более 70 киберпреступлений на 500 000 рублей. Видео © Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Согласно версии правоохранителей, 20-летний молодой человек создавал "зеркала" — фальшивые сайты, имитирующие популярные интернет-площадки, — связывался с продавцами под видом покупателя, предлагал послать ему товар, воспользовавшись функцией "безопасной сделки" и "доставки". После этого продавцы указывали данные своей карты, вводили код из СМС-уведомления и с их карт начинали списываться средства.

Найденные во время обыска у преступника банковские карты и мобильные телефоны. Обложка © Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Найденные во время обыска у преступника банковские карты и мобильные телефоны. Обложка © Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские выяснили, что "хакер" занимается этим с 2022 года, организовав за это время свыше 70 сделок. Суммарный ущерб оценивается в полмиллиона рублей. Свою вину злоумышленник признал. Заведено уголовное дело по статье "Кража".

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что мошенники начали присылать электронные письма с запросом конфиденциальной информации от имени Федеральной налоговой службы. Аферисты могут запрашивать кассовые документы, накладные, акты сдачи-приёма, отчёты об авансе и документы на сопровождение товара. В ФНС напомнили, что сотрудники ведомства никогда не звонят по телефону, предлагая оплатить налоги в Сети.

Обложка ©

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Юрий Лысенко
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