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28 января, 16:20

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества лженалоговиков

ФНС: Мошенники начали распространять электронные письма от имени налоговой

Мошенники стали рассылать письма о подозрительных трансакциях от имени налоговой. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных трансакций и активности налогоплательщика", указано в сообщении ведомства.

Там добавили, что в подобных письмах аферисты просят пройти проверку или предоставить дополнительные сведения (кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приёма-передачи, авансовые отчёты и товаросопроводительные документы). Ведомство предупредило, что не имеет отношения к подобным рассылкам. Россиянам также напомнили, что сотрудники ФНС не звонят по телефону с предложением оплатить налоги по интернету.

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А ранее россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников, подделывающих голоса. В частности, рекомендуется не отвечать на незнакомые номера, чтобы голос не украли аферисты и затем не использовали в преступных целях.

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Дарья Нарыкова
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