Россиян предупредили о новой схеме мошенничества лженалоговиков

Мошенники стали рассылать письма о подозрительных трансакциях от имени налоговой. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных трансакций и активности налогоплательщика", — указано в сообщении ведомства.

Там добавили, что в подобных письмах аферисты просят пройти проверку или предоставить дополнительные сведения (кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приёма-передачи, авансовые отчёты и товаросопроводительные документы). Ведомство предупредило, что не имеет отношения к подобным рассылкам. Россиянам также напомнили, что сотрудники ФНС не звонят по телефону с предложением оплатить налоги по интернету.